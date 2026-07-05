«Нэшвилл» подписал с нападающим Бурком контракт на шесть лет

Нападающий Маврик Бурк подписал шестилетний контракт с «Нэшвиллом» на 33 миллиона долларов США. Среднегодовая зарплата составляет 5,5 миллиона долларов США.

Будучи ограниченно свободным агентом, 24-летний канадец был приобретен «Предаторз» у «Далласа» вместе с защитником Ильей Любушкиным за выбор во втором раунде драфта НХЛ 2027 года и выбор в третьем раунде драфта НХЛ 2028 года.

В сезоне-2025/26 в 82 матчах регулярного чемпионата НХЛ Бурк набрал 41 (20+21) очко. В плей-офф у него было 1 (1+0) очков в 6 матчах.