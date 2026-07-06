Источник: Минтюков и «Анахайм» согласовывают новый контракт

«Анахайм» ведет переговоры о подписании нового контракта с российским защитником Павлом Минтюковым, сообщил инсайдер Элиотт Фридман.

По данным источника, речь идет о соглашении на пять лет с зарплатой 7,4 миллиона долларов США в год.

22-летний Минтюков играет за «Анахайм» с сезона-2023/24. В сезоне-2025/26 в 73 матчах регулярного чемпионата защитник набрал 22 (8+14) очка, в 12 матчах плей-офф остался без очков.

Предыдущий контракт Минтюкова прекратил действие после сезона-2025/26. Он был рассчитан на три года и сумму около 2,8 миллиона долларов США.