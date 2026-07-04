Дорофеев: «Давление — это своего рода привилегия»

Новичок «Рейнджерс» Павел Дорофеев рассказал, как относится к давлению после подписания семилетнего контракта на 77 миллионов долларов.

«Давление — это своего рода привилегия. Я сталкиваюсь с давлением всю свою жизнь. Сейчас с нетерпением жду возможности присоединиться к команде и сделать все возможное, чтобы помочь ей любым способом.

Чувствую себя отлично. Но я не собираюсь останавливаться, потому что знаю, что у меня еще есть время стать лучше в определенных компонентах своей игры. Обычно я просто сосредоточен на игре и не пытаюсь превзойти самого себя. До начала хоккейного сезона и тренировочного лагеря остается еще пара месяцев. Сейчас я сосредоточен только на том, чтобы подготовиться к предстоящему сезону», — приводит официальный сайт НХЛ слова Дорофеева.

25-летний россиянин на прошлой недели был обменян из «Вегаса». «Голден Найтс» за российского форварда получили 26-й пик на драфте НХЛ 2026 года, пик в третьем раунде (номер 92) на драфте 2026 года и условный пик в первом раунде на драфте 2028 года.

В сезоне-2025/26 Дорофеев набрал 64 (37+27) очка в 82 матчах регулярного чемпионата НХЛ и 16 (12+4) очков в 22 играх плей-офф.