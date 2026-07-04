Мухамадуллин подписал двухлетний контракт с «Эдмонтоном»

Российский защитник Шакир Мухамадуллин подписал двухлетний контракт с «Эдмонтоном», сообщает агент Дэн Мильштейн.

24-летний россиянин будет зарабатывать 1,75 миллиона долларов за сезон. В начале июля «Эдмонтон» обменял Мухамадуллина и нападающего Зака Шарпа из «Сан-Хосе» на защитника Дарнелла Нерса.

В сезоне-2025/26 Мухамадуллин набрал 12 (5+7) очков в 50 матчах регулярного чемпионата НХЛ. Защитник выступал за «Сан-Хосе» с 2023 года. В 2020 году «Нью-Джерси» выбрал россиянина под 20-м номером драфта НХЛ.