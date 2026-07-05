Нападающий Стиллман пополнил состав «Детройта»

Нападающий Чейз Стиллман, которому «Ванкувер» не сделал квалификационное предложение, подписал однолетний контракт с «Детройтом».

Соглашение с 23-летним канадцем, который был выбран в первом раунде драфта 2021 года («Нью-Джерси»), подразумевает выплату 850 тысяч долларов США на уровне НХЛ, если он войдет в соответствующий состав команды.

Уроженец Сент-Луиса, Стиллман играл только на уровне АХЛ. В своих выступлениях за фарм-клубы «Девилз», «Кэнакс» и «Питтсбурга» он забил 18 голов и набрал 40 очков в 105 матчах.