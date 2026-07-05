Сергачев назвал матч Аргентина — Кабо-Верде одним из лучших на ЧМ-2026

Защитник «Юты» и двукратный обладатель Кубка Стэнли Михаил Сергачев поделился впечатлениями от чемпионата мира-2026.

«Ни за кем не слежу отдельно на чемпионате мира. Я смотрю каждый день вечерние игры. Уровень футбола очень хороший, интересно, классно. Очень удивил вратарь сборной Кабо-Верде Возинья. В последнем своем матче они играли с Аргентиной — один из лучших матчей на турнире вообще», — цитирует спортсмена ТАСС.

В 1/16 плей-офф турнира сборная Аргентины обыграла Кабо-Верде со счетом 3:2 в дополнительное время.