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Сегодня, 11:23

Сергачев назвал матч Аргентина — Кабо-Верде одним из лучших на ЧМ-2026

Сергей Ярошенко

Защитник «Юты» и двукратный обладатель Кубка Стэнли Михаил Сергачев поделился впечатлениями от чемпионата мира-2026.

«Ни за кем не слежу отдельно на чемпионате мира. Я смотрю каждый день вечерние игры. Уровень футбола очень хороший, интересно, классно. Очень удивил вратарь сборной Кабо-Верде Возинья. В последнем своем матче они играли с Аргентиной — один из лучших матчей на турнире вообще», — цитирует спортсмена ТАСС.

В 1/16 плей-офф турнира сборная Аргентины обыграла Кабо-Верде со счетом 3:2 в дополнительное время.

ЧМ-2026 проходит с 11 июня по 19 июля в Мексике, США и Канаде. Впервые в истории турнира в нем участвуют 48 национальных команд.

Источник: ТАСС
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Сборная Аргентины по футболу
Сборная Кабо-Верде по футболу

Чемпионат мира по футболу 2026

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