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Сегодня, 09:23

Список лучших снайперов НХЛ на 1 января: Драйзайтль лидирует с отрывом

Руслан Минаев
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Нападающий «Эдмонтона» Леон Драйзайтль забросил шайбу в матче с «Ютой» (4:1) в регулярном чемпионате НХЛ.

Немец забил 27-й гол в этом сезоне и с отрывом лидирует в снайперской гонке. По 23 шайбы забросили Кирилл Капризов («Миннесота»), Вильям Нюландер («Торонто»), Брейден Пойнт («Тампа»). По 22 гола забили Кайл Коннор («Виннипег»), Сэм Рейнхарт («Флорида») и Марк Шайфли («Виннипег»).

Лучшие снайперы НХЛ в сезоне-2024/25 на 1 января:

1. Леон Драйзайтль («Эдмонтон») — 27 голов в 37 матчах

2. Кирилл Капризов («Миннесота») — 23 гола в 34 матчах

3. Вильям Нюландер («Торонто») — 23 гола в 38 матчах

4. Брейден Пойнт («Тампа») — 23 гола в 30 матчах

5. Кайл Коннор («Виннипег») — 22 гола в 39 матчах

6. Сэм Рейнхарт («Флорида») — 22 гола в 38 матчах

7. Марк Шайфли («Виннипег») — 22 гола в 39 матчах

Вильям Нюландер
Кирилл Капризов
Леон Драйзайтль
НХЛ
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Столичный дивизион И В П О
1 Вашингтон 37 25 12 52
2 Нью-Джерси 39 24 15 51
3 Каролина 36 22 14 45
4 Питтсбург 38 17 21 39
5 Коламбус 37 15 22 36
6 Филадельфия 37 16 21 36
7 Айлендерс 38 14 24 35
8 Рейнджерс 36 16 20 33
Атлантический дивизион И В П О
1 Торонто 38 23 15 48
2 Флорида 38 23 15 48
3 Бостон 39 20 19 44
4 Тампа-Бэй 34 20 14 42
5 Оттава 36 19 17 40
6 Монреаль 37 17 20 37
7 Детройт 36 14 22 32
8 Баффало 37 14 23 32
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 38 27 11 55
2 Миннесота 37 22 15 48
3 Колорадо 37 22 15 44
4 Даллас 35 21 14 43
5 Юта 36 16 20 38
6 Сент-Луис 38 17 21 38
7 Нэшвилл 37 11 26 29
8 Чикаго 37 12 25 26
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 37 25 12 53
2 Лос-Анджелес 36 21 15 47
3 Эдмонтон 36 21 15 45
4 Ванкувер 35 17 18 42
5 Калгари 36 17 19 41
6 Сиэтл 38 17 21 36
7 Анахайм 35 14 21 32
8 Сан-Хосе 39 11 28 28
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