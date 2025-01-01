Список лучших снайперов НХЛ на 1 января: Драйзайтль лидирует с отрывом

Нападающий «Эдмонтона» Леон Драйзайтль забросил шайбу в матче с «Ютой» (4:1) в регулярном чемпионате НХЛ.

Немец забил 27-й гол в этом сезоне и с отрывом лидирует в снайперской гонке. По 23 шайбы забросили Кирилл Капризов («Миннесота»), Вильям Нюландер («Торонто»), Брейден Пойнт («Тампа»). По 22 гола забили Кайл Коннор («Виннипег»), Сэм Рейнхарт («Флорида») и Марк Шайфли («Виннипег»).

Лучшие снайперы НХЛ в сезоне-2024/25 на 1 января:

1. Леон Драйзайтль («Эдмонтон») — 27 голов в 37 матчах

2. Кирилл Капризов («Миннесота») — 23 гола в 34 матчах

3. Вильям Нюландер («Торонто») — 23 гола в 38 матчах

4. Брейден Пойнт («Тампа») — 23 гола в 30 матчах

5. Кайл Коннор («Виннипег») — 22 гола в 39 матчах

6. Сэм Рейнхарт («Флорида») — 22 гола в 38 матчах

7. Марк Шайфли («Виннипег») — 22 гола в 39 матчах