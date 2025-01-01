«Вегас» — «Монреаль»: видеообзор матча НХЛ

«Вегас» на своем льду потерпел поражение от «Монреаля» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:3.

«Вегас» с 53 очками в 37 матчах занимает 2-е место в Западной конференции. «Монреаль» идет на 10-й строчке в Восточной конференции — 37 очков в 37 играх.