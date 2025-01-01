«Анахайм» — «Нью-Джерси»: видеообзор матча НХЛ

«Анахайм» дома обыграл «Нью-Джерси» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2.

«Дакс» с 34 очка занимают 13-е место в таблице Западной конференции. «Дэвилз» с 51 очком — на второй строчке.