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Сорокин признан первой звездой матча с «Филадельфией»

05:25
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Вратарь «Айлендерс» Илья Сорокин стал первой звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Филадельфии» (2:1 ОТ).

Россиянин отразил 36 бросков по своим воротам. Второй звездой встречи признан форвард «островитян» Энтони Бовилье, третья звезда — нападающий «Филадельфии» Оскар Линдблом.

После этого матча «Айлендерс» с 46 очками лидируют в Восточном дивизионе, «Филадельфия» с 34 очками — на пятой строчке.

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