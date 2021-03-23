Сорокин признан первой звездой матча с «Филадельфией»

Вратарь «Айлендерс» Илья Сорокин стал первой звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Филадельфии» (2:1 ОТ).

Россиянин отразил 36 бросков по своим воротам. Второй звездой встречи признан форвард «островитян» Энтони Бовилье, третья звезда — нападающий «Филадельфии» Оскар Линдблом.

После этого матча «Айлендерс» с 46 очками лидируют в Восточном дивизионе, «Филадельфия» с 34 очками — на пятой строчке.