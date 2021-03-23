Панарин признан третьей звездой матча против «Баффало»
05:59
Форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин признан третьей звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Баффало» (5:3).
Россиянин сделал три результативные передачи. Первой звездой стал защитник Адам Фокс, вторая звезда — форвард Крис Крайдер.
После этого матча «Рейнджерс» с 32 очками занимает шестое место в Восточном дивизионе, «Баффало» с 16 очками — на восьмой строчке.
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