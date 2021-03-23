Хоккей
НХЛ
Новости
Все материалы Статьи Видео Фото Таблицы / Плей-офф
Календарь / результаты
Статистика
Команды
Тренеры
Стадионы
Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

Панарин признан третьей звездой матча против «Баффало»

05:59
Теги:

Форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин признан третьей звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Баффало» (5:3).

Россиянин сделал три результативные передачи. Первой звездой стал защитник Адам Фокс, вторая звезда — форвард Крис Крайдер.

После этого матча «Рейнджерс» с 32 очками занимает шестое место в Восточном дивизионе, «Баффало» с 16 очками — на восьмой строчке.

НХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд




Загрузка...