Панарин признан третьей звездой матча против «Баффало»

Форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин признан третьей звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Баффало» (5:3).

Россиянин сделал три результативные передачи. Первой звездой стал защитник Адам Фокс, вторая звезда — форвард Крис Крайдер.

После этого матча «Рейнджерс» с 32 очками занимает шестое место в Восточном дивизионе, «Баффало» с 16 очками — на восьмой строчке.