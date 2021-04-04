Сорокин одержал шестую победу подряд в домашних матчах с начала карьеры в НХЛ

Голкипер «Айлендерс» Илья Сорокин в матче с «Филадельфией» в регулярном чемпионате НХЛ отразил 30 бросков. Встреча завершилась в серии буллитов с общим счетом 3:2 в пользу «островитян».

Россиянин отразил 30 ил 32 бросков и был признан третьей звездой встречи. В серии буллитов Сорокин отбил четыре броска.

В первых шести домашних матчах вратарь одержал шесть побед. Эта серия является шестой по продолжительности в истории.