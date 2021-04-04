Сорокин одержал шестую победу подряд в домашних матчах с начала карьеры в НХЛ
09:51
Голкипер «Айлендерс» Илья Сорокин в матче с «Филадельфией» в регулярном чемпионате НХЛ отразил 30 бросков. Встреча завершилась в серии буллитов с общим счетом 3:2 в пользу «островитян».
Россиянин отразил 30 ил 32 бросков и был признан третьей звездой встречи. В серии буллитов Сорокин отбил четыре броска.
В первых шести домашних матчах вратарь одержал шесть побед. Эта серия является шестой по продолжительности в истории.
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