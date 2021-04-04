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Панарин похвалил Кравцова за дебютный матч в НХЛ

09:15
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Российский форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин похвалил соотечественника Виталия Кравцова за игру в дебютном для него матче в НХЛ.

«Это очень хороший игрок. Он немного нервничал в начале, играл так, чтобы не ошибиться, но также играл на команду. У него был хороший шанс в концовке. Но мы в любом случае очень рады, что он в команде», — приводит официальный сайт НХЛ слова Панарина.

Кравцов провел 10 минут и 45 секунд на площадке в матче регулярного чемпионата против «Баффало» (2:3 Б). Форвард нанес 3 броска в створ и допустил 1 потерю шайбы при показателе полезности «0».

Дополнительная информация:

https://www.nhl.com/ru/news/rossiyane-v-nhl-3-aprelya-debyut-kravtsova-dubl-dadonova/c-323256406

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