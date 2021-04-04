Бобровский рассказал, как отреагировал на выход игроков «Флориды» в свитерах с кириллицей в честь него

Вратарь «Флориды» Сергей Бобровский рассказал, как отреагировал на выход его одноклубников на разминку перед матчем против «Коламбуса» (5:2) в свитерах с фамилиями на кириллице в честь 500-й игры россиянина в НХЛ.

«Безусловно, это все было очень весело. Для меня это был особенный вечер. Начиная с того момента, когда я вошел в раздевалку и увидел джерси с фамилиями на русском языке. Все парни пытались прочесть свои фамилии, и это было смешно. Затем праздник продолжился. Я пытался почувствовать каждый момент этого особенного вечера и насладиться им. Ребята проделали огромную работу. Я очень ценю, что сделал клуб и партнеры для меня. Это действительно был особенный и запоминающийся вечер. Всем большое спасибо.



Что касается еще 500 матчей... Конечно, мы будем стараться, работать. Посмотрим. Как говорится, как бог даст. Я чувствую себя хорошо, и впереди еще много интересного и веселого», — приводит официальный сайт НХЛ слова Бобровского.

Россиянин провел юбилейную игру в феврале 2020 года, клуб решил провести церемонию год спустя. «Флорида» подарила вратарю сафари-тур в Танзанию.