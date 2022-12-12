«Сиэтл» забрал с драфта отказов нападающего Толванена

«Сиэтл» забрал права на нападающего «Нэшвилла» Эли Толванена, сообщает журналист Эллиотт Фридман.

Ранее «Предаторз» выставили 23-летнего финна на драфт отказов.

В нынешнем сезоне Толванен провел 13 матчей, в которых набрал 4 (2+2) очка.

Игрок был выбран «Предаторз» на драфте 2017 года в первом раунде под общим 30-м номером.

Толванен также выступал в КХЛ в составе «Йокерита» и в 74 встречах набрал 49 (24+25) очков.