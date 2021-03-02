Сидни Кросби помещен в ковид-протокол НХЛ

Капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби помещен в ковид-протокол Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Канадский хоккеист пропустит предстоящий матч регулярного чемпионата против «Филадельфии», пишет в Twitter журналист Франк Серавалли.

Команда также была вынуждена отменить дневную тренировку.

В нынешнем сезоне 33-летний Кросби провел 20 матчей и набрал 18 (7+11) очков при показателе полезности «+1».