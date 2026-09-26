«Вашингтон» — «Бостон»: во сколько начало предсезонного матча НХЛ

«Вашингтон Кэпиталз» и «Бостон Брюинз» проведут предсезонный матч НХЛ в ночь на субботу, 26 сентября, по московскому времени. Встреча пройдет на Capital One Arena в Вашингтоне. Начало матча — в 02.00 по московскому времени.

Следить за счетом и событиями встречи «Вашингтон Кэпиталз» — «Бостон Брюинз» можно в хоккейном матч-центре «СЭ».

Искать трансляции можно в тематических сообществах в социальной сети ВКонтакте и на платформе «VK Видео».

«Бостон» подходит к матчу с двумя победами в двух предсезонных встречах, «Вашингтон» имеет одну победу и одно поражение в овертайме.

Александр Овечкин вернулся к тренировкам с командой 24 сентября, однако тренерский штаб на момент публикации не подтвердил его участие в игре с «Бостоном».

НХЛ: предсезонные матчи, расписание, результаты, трансляции и последние новости