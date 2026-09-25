20-летний Селебрини стал самым молодым капитаном в истории «Сан-Хосе»

20-летний нападающий «Сан-Хосе» Маклин Селебрини назначен капитаном команды, сообщила пресс-служба клуба.

Канадский форвард стал 14-м и самым молодым капитаном в истории «Шаркс».

Нападающий был выбран «Сан-Хосе» на драфте НХЛ-2024 под общим 1-м номером. В сезоне-2024/25 он провел 70 матчей за «Шаркс» в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 63 (25+38) очка.

В сезоне-2025/26 форвард набрал 115 (45+70) очков в 82 играх и стал вторым тинейджером в истории НХЛ после Уэйна Гретцки (1979/80), кому удалось достичь отметки в 40+ голов и 70+ передач за сезон.

Селебрини вместе со сборной Канады стал серебряным призером Олимпийских игр в Италии. Он принял участие в чемпионате мира-2026, где был назначен капитаном национальной команды. Нападающий был признан игроком сезона по версии ИИХФ.

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