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Бэбкок о критике со стороны Мессье: «Он был жестким лидером, но прекрасно ко мне относился»

Сергей Филин

Главный тренер «Эдмонтона» Майк Бэбкок ответил на критику в свой адрес со стороны бывшего капитана «Ойлерз» Марка Мессье в свой адрес.

Ранее 65-летний Мессье сказал, что в шоке от назначения 63-летнего Бэбкока. Ранее специалиста обвиняли в нарушении конфиденциальности жизни хоккеистов. В июне НХЛ завершила расследование в отношении Бэбкока и разрешила ему снова работать в лиге.

«Одна из команд [в тренировочном лагере] называется «Команда Мессье», верно (другая названа в честь Уэйна Гретцки)? Он выиграл здесь пять Кубков. Я моложе его. Когда я смотрел на него, он был жестким лидером, конкурентоспособным в обе стороны.

Я имел дело с ним дважды в жизни. Однажды нам вручали золотые олимпийские медали, и он бегал с моей дочерью, которой тогда было семь или восемь лет, и он прекрасно к нам относился. В другой раз это было во время игры в гольф, и он прекрасно ко мне относился. Как я уже сказал, Мессье — легенда здесь», — приводит слова Бэбкока пресс-служба НХЛ.

Бэбкок — единственный тренер в истории хоккея, который выиграл Кубок Стэнли (2008), Олимпиаду (2010, 2014), чемпионат мира (2004) и Кубок мира (2016).

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Источник: НХЛ
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Хоккей
НХЛ
ХК Эдмонтон Ойлерз
Майк Бэбкок
Марк Мессье
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Бывший капитан «Эдмонтона» Мессье о назначении Бэбкока: «Я в шоке от того, что его наняли»

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