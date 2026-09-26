«Баффало» — «Питтсбург»: во сколько начало предсезонного матча НХЛ

«Баффало Сейбрз» и «Питтсбург Пингвинз» сыграют заключительный предсезонный матч НХЛ в субботу, 26 сентября. Встреча пройдет на KeyBank Center в Баффало. Начало матча — в 22.00 по московскому времени.

Следить за ходом и результатом игры «Баффало Сейбрз» — «Питтсбург Пингвинз» можно в хоккейном матч-центре «СЭ».

Искать трансляции можно в тематических сообществах в социальной сети ВКонтакте и на платформе «VK Видео».

Команды уже встречались 21 сентября в Питтсбурге: «Пингвинз» победили «Сейбрз» (4:1).

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