Шестеркин стал номинантом на «Везина Трофи» по итогам сезона НХЛ

Российский голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестеркин стал претендентом на приз лучшему вратарю сезона НХЛ — «Везина Трофи», сообщает пресс-служба лиги.

Также в список финалистов попали Юусе Сарос из «Нэшвилла» и Якоб Маркстрем из «Калгари».

Напомним, «Везина Трофи» — награда, ежегодно вручаемая вратарю Национальной хоккейной лиги, сыгравшему в регулярном чемпионате не менее 25 матчей и продемонстрировавшему лучшую игру среди всех конкурентов.

В нынешнем сезоне 26-летний Шестеркин провел 53 матча в регулярном чемпионате НХЛ, одержал 36 побед, пропуская в среднем 2,07 шайбы и отражая 93,5 процента бросков.