Шайба Барабанова в овертайме принесла «Сан-Хосе» победу над «Каролиной»

«Сан-Хосе» одержал победу над «Каролиной» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Встреча проходила на стадионе «Эй-Эй-Пи-центр» в Сан-Хосе и завершилась в овертайме со счетом 2:1 в пользу хозяев.

В составе «Шаркс» заброшенными шайбами отметились Кевин Лабанк и Александр Барабанов. У «Каролины» единственная шайба на счету Тони Деанджело.

Таким образом, «Сан-Хосе» набрал 19 очков и поднялся на десятое место в турнирной таблице Западной конференции. «Каролина» с 29 очками располагается на первой позиции в Восточной.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Сан-Хосе» — «Каролина» — 2:1 ОТ (0:0, 0:1, 1:0, 1:0)

Голы: Деанджело — 4 (Терявяйнен, Джарвис), 21:16 — 0:1. Лабанк — 3 (Уотерби), 43:54 — 1:1. Барабанов — 3 (Хертл, Ферраро), 61:42 — 2:1.

Вратари: Раймер — Раанта.

Штраф: 4 — 2.

Броски: 27 (8+8+8+3) — 23 (7+10+5+1).

Наши: Барабанов (13.46/2/+1) — Свечников (18.40/3/0).

23 ноября. Сан-Хосе. SAP Center.