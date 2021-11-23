Шайба Ничушкина помогла «Колорадо» победить «Оттаву», у Зуба первый гол в сезоне

«Колорадо» в матче регулярного чемпионата НХЛ победил «Оттаву» со счетом 7:5.

Одну из шайб в составе «Эвеланш» забросил российский нападающий Валерий Ничушкин. Для 26-летнего форварда это третий гол в сезоне. Всего у него стало 5 (3+2) очков в 6 матчах.

Российский защитник «Оттавы» Артем Зуб забил свой первый гол в этом сезоне. Всего у него 6 (1+5) очков в 15 матчах.

«Колорадо» занимает девятое место в таблице Западной конференции. «Оттава» идет 16-й на «Востоке».

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Колорадо» — «Оттава» — 7:5 (2:2, 1:1, 4:2)

Голы: Ничушкин — 3 (Кадри, Бураковски), 0:50 — 1:0. Сэнфорд — 3 (бол., Томсон, Дель Зотто), 12:53 — 1:1. Макар — 6 (Ландескуг), 13:11 — 2:1. Зуб — 1 (Ткачак), 19:14 — 2:2. Тэйвз — 3 (Кадри, Бураковски), 33:44 — 3:2. Сэнфорд — 4 (Эннис), 36:33 — 3:3. Норрис — 7 (бол., Штютцле, К. Браун), 41:03 — 3:4. Макар — 7, 42:45 — 4:4. Сэнфорд — 5 (Ткачак, Шоу), 45:00 — 4:5. Рантанен — 6 (бол., Бураковски, Кадри), 49:08 — 5:5. Ньюхук — 2 (О`Коннор), 58:27 — 6:5. Кадри — 6 (п.в., Тэйвз), 59:48 — 7:5.

Вратари: Кемпер (Юханссон, 33:02, Кемпер, 35:29) — Густавссон (58:38).

Штраф: 8 — 10.

Броски: 40 (10+19+11) — 21 (7+4+10).

Наши: Ничушкин (16.11/2/+4) — Зуб (25.14/2/0).

23 ноября. Денвер. Ball Arena.