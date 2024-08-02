«Сан-Хосе» подписал контракт с Чернышовым

«Сан-Хосе» объявил о подписании нападающего московского «Динамо» Игоря Чернышова. 18-летний россиянин заключил трехлетний контракт новичка с «Шаркс».

Чернышов был выбран «Сан-Хосе» на драфте 2024 года во 2-м раунде под общим 33-м номером.

В прошедшем сезоне форвард сыграл 34 матча, набрав 4 (3+1) очка. В плей-офф он принял участие в 10 встречах, но не отметился результативными действиями.