Бойцы UFC оценили драку Овечкина и Свечникова в НХЛ: «У них техника лучше, чем у нас»

Участники турнира UFC 304 в Манчестере (Англия) оценили лучшие нокауты в истории НХЛ. Сообщается, что больше всего бойцам запомнилась дуэль между россиянами Александром Овечкиным и Андреем Свечниковым.

Пэдди Пимблетт: С ума сойти. Хотя это как бить друг друга в шлемах, рука пострадает. Невозмутимо. О, это был Овечкин!

Белал Мухаммад: О, этот парень просто потрясающий.

Леон Эдвардс: Это просто безумие.

Белал Мухаммад: Хоккейные драки хуже, чем силовая пощечина.

Молли Макканн: Я думаю, у них техника лучше, чем у некоторых из нас в UFC.

Драка между Овечкиным и Свечниковым произошла в 2019 году. Нападающий «Вашингтона» несколькими точными попаданиями уложил своего соотечественника из «Каролины» на лед, который смог подняться только благодаря партнерам по команде и медицинскому персоналу.