Бойцы UFC оценили драку Овечкина и Свечникова в НХЛ: «У них техника лучше, чем у нас»
Участники турнира UFC 304 в Манчестере (Англия) оценили лучшие нокауты в истории НХЛ. Сообщается, что больше всего бойцам запомнилась дуэль между россиянами Александром Овечкиным и Андреем Свечниковым.
Пэдди Пимблетт: С ума сойти. Хотя это как бить друг друга в шлемах, рука пострадает. Невозмутимо. О, это был Овечкин!
Белал Мухаммад: О, этот парень просто потрясающий.
Леон Эдвардс: Это просто безумие.
Белал Мухаммад: Хоккейные драки хуже, чем силовая пощечина.
Молли Макканн: Я думаю, у них техника лучше, чем у некоторых из нас в UFC.
Драка между Овечкиным и Свечниковым произошла в 2019 году. Нападающий «Вашингтона» несколькими точными попаданиями уложил своего соотечественника из «Каролины» на лед, который смог подняться только благодаря партнерам по команде и медицинскому персоналу.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Айлендерс
|0
|0
|0
|0
|2
|Вашингтон
|0
|0
|0
|0
|3
|Каролина
|0
|0
|0
|0
|4
|Коламбус
|0
|0
|0
|0
|5
|Нью-Джерси
|0
|0
|0
|0
|6
|Питтсбург
|0
|0
|0
|0
|7
|Рейнджерс
|0
|0
|0
|0
|8
|Филадельфия
|0
|0
|0
|0
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Баффало
|0
|0
|0
|0
|2
|Бостон
|0
|0
|0
|0
|3
|Детройт
|0
|0
|0
|0
|4
|Монреаль
|0
|0
|0
|0
|5
|Оттава
|0
|0
|0
|0
|6
|Тампа-Бэй
|0
|0
|0
|0
|7
|Торонто
|0
|0
|0
|0
|8
|Флорида
|0
|0
|0
|0
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|0
|0
|0
|0
|2
|Даллас
|0
|0
|0
|0
|3
|Колорадо
|0
|0
|0
|0
|4
|Миннесота
|0
|0
|0
|0
|5
|Нэшвилл
|0
|0
|0
|0
|6
|Сент-Луис
|0
|0
|0
|0
|7
|Чикаго
|0
|0
|0
|0
|8
|Юта
|0
|0
|0
|0
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Анахайм
|0
|0
|0
|0
|2
|Ванкувер
|0
|0
|0
|0
|3
|Вегас
|0
|0
|0
|0
|4
|Калгари
|0
|0
|0
|0
|5
|Лос-Анджелес
|0
|0
|0
|0
|6
|Сан-Хосе
|0
|0
|0
|0
|7
|Сиэтл
|0
|0
|0
|0
|8
|Эдмонтон
|0
|0
|0
|0
|4.10
|20:00
|
Баффало – Нью-Джерси
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