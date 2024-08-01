Якупов: «На выезде захожу в номер и вижу, что Драйзайтль лежит в моих штанах»

Бывший нападающий «Эдмонтона» Наиль Якупов рассказал историю про форварда Леона Драйзайтля.

«Меня селят с Леоном Драйзайтлем. Едем в Баффало. День игры. После раскатки прихожу в номер, положил вещи и пошел на обед. Я частенько позже всех на обед ходил. Последний обычно сидел в ресторане, кушал. Поел, возвращаюсь в комнату. Захожу и вижу, что Леон лежит в моих штанах. Это штаны для прессотерапии. Говорю ему: «Как так? Ты мог просто попросить у меня». Мне не жалко. Хоть весь обернись штанами до головы и лежи весь день. Ладно, вроде все решили. Но осадок остался. Думаю: как так, в моих вещах копался?

Проходит время. Три дня после Баффало, едем дальше. Приезжаем, ложимся спать. Я просыпаюсь, человек просто слушает музыку громко без наушников или фильм смотрит, точно не помню. Время 8 утра. Я просыпаюсь, говорю: «Ты нормальный? Я сплю». А ему как будто пофиг, что я рядом. Он проснулся, послушал, что ему нужно на максимум, и поехал на арену. Я доспал свои часы. Мы с ним встречаемся в раздевалке, я ему говорю: «Не делай так больше, я же сплю». Элементарное уважение. Мы все решили", — написал Якупов в своем телеграм-канале.

Якупов выступал за «Эдмонтон» с 2012 по 2016 год. Также 30-летний россиянин играл за «Сент-Луис» и «Колорадо».