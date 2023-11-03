Самсонов признан второй звездой матча против «Бостона»

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Вратарь «Торонто» Илья Самсонов стал третьей звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Бостона» (2:3 Б).

26-летний россиянин отразил 38 из 40 бросков по воротам. Первой звездой признан голкипер «Брюинз» Джереми Суэймен, отразивший 35 бросков. Вторая звезда — форвард «Бостона» Павел Заха, забивший первый гол команды.

В текущем сезоне Самсонов провел 6 матчей, пропустив 19 шайб и отразив 87,1 процента бросков при коэффициенте надежности 3.56.