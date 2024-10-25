Бобровский — первый российский вратарь, одержавший 400 побед в НХЛ

Победа над «Рейнджерс» (3:1) стала для российского голкипера «Флориды» Сергея Бобровского 400-й в НХЛ.

Для этого 36-летнему россиянину потребовалось 707 матчей. Он стал самым быстрым вратарем в истории лиги, достигшим этой отметки. Бобровский побил рекорд Хенрика Лундквиста, который одержал 400 побед в НХЛ за 727 игр.

Бобровский стал первым российским вратарем в истории НХЛ, кому удалось одержать 400 побед.