«Бостон» проиграл «Далласу» и потерпел третье поражение подряд

«Бостон» на своем льду проиграл «Далласу» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:5. Для «Брюинз» это поражение стало третьим подряд.

Канадские нападающий «Далласа» Тайлер Сегин и Мэтт Дюшен набрали по 3 (1+2) очка. Российские игроки Илья Любушкин и Евгений Дадонов результативными действиями не отметились.

«Даллас» с 12 очками идет на 3-й строчке в Западной конференции. «Бостон» опустился на 12-е место в Восточной конференции — 7 очков.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Бостон» — «Даллас» — 2:5 (1:1, 1:3, 0:1)

Голы: Пастрняк — 5 (Пойтрас), 11:57 — 1:0. Дюшен — 4 (Сегин, Харли), 16:20 — 1:1. Робертсон — 4 (бол., Бенн, Хейсканен), 20:31 — 1:2. Стэнковен — 1 (бол., Дюшен, Марчмент), 24:57 — 1:3. Сегин — 4 (бол., Марчмент, Дюшен), 28:59 — 1:4. Бразо — 1 (бол., Фредерик, Гики), 30:41 — 2:4. Хинтц — 4 (п.в., Сегин), 57:58 — 2:5.

Вратари: Суэймен (56:04 — 57:58) — Десмит.

Штраф: 10 — 8.

Броски: 27 (11+6+10) — 32 (13+12+7).

Наши: Задоров (19.08/0/0) — Дадонов (13.12/2/0), Любушкин (17.02/1/0).

25 октября. Бостон. TD Garden. 17850 зрителей.