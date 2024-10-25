«Бостон» проиграл «Далласу» и потерпел третье поражение подряд
«Бостон» на своем льду проиграл «Далласу» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:5. Для «Брюинз» это поражение стало третьим подряд.
Канадские нападающий «Далласа» Тайлер Сегин и Мэтт Дюшен набрали по 3 (1+2) очка. Российские игроки Илья Любушкин и Евгений Дадонов результативными действиями не отметились.
«Даллас» с 12 очками идет на 3-й строчке в Западной конференции. «Бостон» опустился на 12-е место в Восточной конференции — 7 очков.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Бостон» — «Даллас» — 2:5 (1:1, 1:3, 0:1)
Голы: Пастрняк — 5 (Пойтрас), 11:57 — 1:0. Дюшен — 4 (Сегин, Харли), 16:20 — 1:1. Робертсон — 4 (бол., Бенн, Хейсканен), 20:31 — 1:2. Стэнковен — 1 (бол., Дюшен, Марчмент), 24:57 — 1:3. Сегин — 4 (бол., Марчмент, Дюшен), 28:59 — 1:4. Бразо — 1 (бол., Фредерик, Гики), 30:41 — 2:4. Хинтц — 4 (п.в., Сегин), 57:58 — 2:5.
Вратари: Суэймен (56:04 — 57:58) — Десмит.
Штраф: 10 — 8.
Броски: 27 (11+6+10) — 32 (13+12+7).
Наши: Задоров (19.08/0/0) — Дадонов (13.12/2/0), Любушкин (17.02/1/0).
25 октября. Бостон. TD Garden. 17850 зрителей.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|7
|5
|2
|11
|2
|Нью-Джерси
|10
|5
|5
|11
|3
|Вашингтон
|6
|5
|1
|10
|4
|Питтсбург
|8
|3
|5
|7
|5
|Каролина
|5
|3
|2
|6
|6
|Коламбус
|6
|3
|3
|6
|7
|Айлендерс
|6
|2
|4
|6
|8
|Филадельфия
|7
|1
|6
|3
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|9
|5
|4
|11
|2
|Оттава
|6
|4
|2
|8
|3
|Тампа-Бэй
|7
|4
|3
|8
|4
|Детройт
|7
|4
|3
|8
|5
|Торонто
|8
|4
|4
|8
|6
|Баффало
|8
|3
|5
|7
|7
|Бостон
|8
|3
|5
|7
|8
|Монреаль
|7
|2
|5
|5
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|6
|6
|0
|12
|2
|Миннесота
|7
|5
|2
|12
|3
|Даллас
|8
|6
|2
|12
|4
|Сент-Луис
|8
|5
|3
|10
|5
|Юта
|7
|4
|3
|9
|6
|Колорадо
|7
|3
|4
|6
|7
|Чикаго
|7
|2
|5
|5
|8
|Нэшвилл
|6
|1
|5
|2
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Калгари
|6
|5
|1
|11
|2
|Вегас
|7
|4
|3
|9
|3
|Ванкувер
|6
|3
|3
|8
|4
|Лос-Анджелес
|7
|3
|4
|8
|5
|Сиэтл
|7
|4
|3
|8
|6
|Анахайм
|6
|3
|3
|7
|7
|Эдмонтон
|7
|2
|5
|5
|8
|Сан-Хосе
|7
|0
|7
|2
|25.10
|02:00
|
Рейнджерс – Флорида
|1 : 3
|25.10
|02:00
|
Торонто – Сент-Луис
|1 : 5
|25.10
|02:00
|
Тампа-Бэй – Миннесота
|2 : 4
|25.10
|02:00
|
Детройт – Нью-Джерси
|5 : 3
|25.10
|02:00
|
Бостон – Даллас
|2 : 5
|25.10
|04:00
|
Юта – Колорадо
|- : -
|25.10
|04:00
|
Калгари – Каролина
|- : -
|25.10
|05:00
|
Сиэтл – Виннипег
|- : -
|25.10
|05:30
|
Лос-Анджелес – Сан-Хосе
|- : -