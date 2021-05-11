С 17 мая «Питтсбург» сможет заполнять домашнюю арену на 50 процентов

«Питтсбург» сможет допустить на домашнюю арену до 50 процентов зрителей от ее вместимости, сообщает официальный сайт клуба 11 мая.

По решению департамента здоровья штата Пенсильвания, с 17 мая на спортивных соревнованиях, проходящих в помещении, можно будет заполнять половину мест. Благодаря этому за «пингвинов» смогут поболеть вживую более 9000 человек.

До 17 мая клуб может разместить на трибунах 25 процентов от вместимости арены. Дата начала плей-офф в НХЛ пока неизвестна. В первом раунде «Питтсбург» сыграет с «Айлендерс».