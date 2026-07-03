Мостовой — о продлении контракта Овечкина с «Вашингтоном»: «Не сомневался, что он примет такое решение»

Бывший полузащитник сборных СССР и России Александр Мостовой в разговоре с «СЭ» отреагировал на решение нападающего Александра Овечкина подписать новый контракт с «Вашингтоном» до конца сезона-2026/27.

«Это здорово. Все писали, что он закончит или вернется в Россию. Ну конечно же нет! Такие величайшие люди, как Овечкин, должны сами решать, когда им заканчивать. Это вот как с критикой Роналду сейчас. Ребят, вы что творите, обезумели, что ли? Саня правильно сделал, что продлился на год. А в Россию он успеет вернуться еще. У меня вообще не было сомнений, что он продлит контракт», — сказал Мостовой «СЭ».

Овечкин является лучшим снайпером в истории регулярных чемпионатов НХЛ, на его счету 929 шайб. Также россиянин занимает второе место по числу голов в НХЛ с учетом регулярных чемпионатов и плей-офф (1006), уступая лишь Уэйну Гретцки (1016).