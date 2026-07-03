Джон Карлсон: «Не удивлен, что Овечкин подписал новый контракт. Уже давно знал, что он вернется»

Бывший защитник «Вашингтона» Джон Карлсон прокомментировал решение нападающего «Кэпиталз» Александра Овечкина продолжить карьеру в НХЛ.

2 июля стало известно, что 40-летний россиянин подписал контракт с «Вашингтоном» на сезон-2026/27.

«Был ли я удивлен? Нет, на ноль процентов. Я уже давно знал, что он вернется. Я просто чувствовал это. Он не говорил мне это, но это было понятно. Я уверен, что он проводил необходимые переговоры, но у меня всегда было предчувствие, что он не бросит все вот так.

Он очень долго был потрясающим игроком. То, чего ему удалось достичь, невероятно. Я в восторге, что он продолжит играть, это потрясающе.

Я бы не сказал, что с нетерпением жду матча против Овечкина. Я искренне рад за него. Чувствовал, что он хотел вернуться, поэтому рад, что он принял это решение. Думаю, это здорово для всех», — приводит слова Карлсона журналист Том Гулитти.

На счету Овечкина, выбранного «Вашингтоном» под первым номером на драфте НХЛ 2004 года, 1687 (929+758) очков в 1573 матчах регулярного чемпионата и 147 (77+70) очков в 161 встрече плей-офф. В 2018 году он вместе с «Кэпиталз» выиграл первый в истории клуба Кубок Стэнли.

В сезоне-2025/26 Овечкин набрал 64 (32+32) очка и в 20-й раз за 21 сезон в лиге преодолел отметку в 30 голов.