Фетисов о переподписании контракта Овечкина с «Вашингтоном»: «Рад за них, они сделали все правильно»

Трехкратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов поделился с «СЭ» мнением о решении Александра Овечкина подписать новый контракт с «Вашингтоном» до конца сезона-2026/27.

«Я рад за «Вашингтон» и Александра Овечкина, что они переподписали контракт. Все правильно сделали со всех точек зрения. Желаю Саше хорошо подготовиться к новому сезону. А команде успешно выступить в следующем году и побороться за Кубок Стэнли», — сказал Фетисов «СЭ».

Овечкин является лучшим снайпером в истории регулярных чемпионатов НХЛ, на его счету 929 шайб. Также россиянин занимает второе место по числу голов в НХЛ с учетом регулярных чемпионатов и плей-офф (1006), уступая лишь Уэйну Гретцки (1016).