Маккенна подписал контракт с «Торонто»

«Торонто» на официальном сейте объявил о подписании контракта новичка с нападающим Гэвином Маккенной. Соглашение рассчитано на 3 года.

18-летний канадец был выбран под общим первым номером на драфте НХЛ 2026 года.

В сезоне-2025/26 Маккенна выступал за команду Университета Пенсильвании в NCAA. Он сыграл в 35 матчах, забросил 15 шайб и сделал 36 результативных передач.