Панарин в матче с «Далласом» забросил 16-ю шайбу в сезоне

Форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Далласа».

30-летний россиянин забросил шайбу на 15-й минуте и сделал счет 4:2. Ранее он сделал два ассиста.

На данный момент на счету Панарина 66 (16+50) очков в 54 матчах сезона.