Дубль Смита помог «Бостону» обыграть «Аризону»

«Бостон» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Аризону» со счетом 3:2.

В составе «Брюинз» дубль оформил Крэйг Смит, еще одна шайба на счету Чарли Койла. У «Койотс» голы забили Клейтон Келлер и Ник Ритчи.

После этого матча «Бостон» с 77 очками занимает седьмое место в Восточной конференции, «Аризона» с 40 очками — на последней строчке Запада.