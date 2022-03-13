Защитник «Чикаго» Мерфи покинул лед на носилках после столкновения с форвардом «Оттавы»

Защитник «Чикаго» Коннор Мерфи не смог продолжить матч регулярного чемпионата НХЛ против «Оттавы».

На третьей минуте встречи 28-летний американец ударился головой об борт после столковения с форвардом «Сенаторз» Паркером Келли. Мерфи не смог самостоятельно встать и покинул лед на носилках. В то же время Келли был наказан большим и дисциплинарным штрафом (5+10) до конца игры.