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Сегодня, 04:49

Защитник «Чикаго» Мерфи покинул лед на носилках после столкновения с форвардом «Оттавы»

Сергей Разин
корреспондент

Защитник «Чикаго» Коннор Мерфи не смог продолжить матч регулярного чемпионата НХЛ против «Оттавы».

На третьей минуте встречи 28-летний американец ударился головой об борт после столковения с форвардом «Сенаторз» Паркером Келли. Мерфи не смог самостоятельно встать и покинул лед на носилках. В то же время Келли был наказан большим и дисциплинарным штрафом (5+10) до конца игры.

Коннор Мерфи
НХЛ
ХК Оттава Сенаторз
ХК Чикаго Блэкхокс
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3 Рейнджерс 58 36 22 77
4 Вашингтон 60 32 28 74
5 Коламбус 59 29 30 61
6 Айлендерс 55 23 32 54
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8 Филадельфия 58 18 40 46
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 58 40 18 85
2 Тампа-Бэй 57 37 20 80
3 Торонто 58 37 21 79
4 Бостон 58 35 23 75
5 Детройт 58 24 34 55
6 Оттава 57 21 36 47
7 Баффало 59 19 40 46
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Центральный дивизион И В П О
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2 Сент-Луис 58 34 24 75
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4 Нэшвилл 58 33 25 70
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Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Калгари 57 35 22 77
2 Лос-Анджелес 59 32 27 72
3 Вегас 60 32 28 68
4 Эдмонтон 58 31 27 66
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6 Анахайм 60 27 33 63
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8 Сиэтл 60 17 43 40
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Калгари – Детройт
 - : -
13.03 03:00
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Нью-Джерси – Анахайм
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 - : -
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Эдмонтон – Тампа-Бэй
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И О
Джонатан Юбердо

Джонатан Юбердо

Флорида

 58 82
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 57 81
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 58 79
И Г
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 55 44
Крис Крайдер

Крис Крайдер

Рейнджерс

 58 38
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 58 38
И КН
Игорь Шестеркин

Игорь Шестеркин

Рейнджерс

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Джереми Суэймен

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Фредерик Андерсен

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