Овечкин в музее «Эдмонтона» сфотографировался с джерси Гретцки

Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин посетил музей «Эдмонтона».

39-летний россиянин сфотографировался с джерси Уэйна Гретцки, который выступал за «Ойлерз» с 1978 по 1988 год.

На данный момент Овечкин набрал 1583 (874+709) очка за карьеру в НХЛ. До повторения снайперского рекорда Уэйна Гретцки форварду осталось забросить 20 шайб.