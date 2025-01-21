«Бостон» победил «Сан-Хосе», Аскаров сделал 27 сэйвов
«Бостон» на своем льду обыграл «Сан-Хосе» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:3.
В составе хозяев дублем отметился Чарли Койл, еще по шайбе забросили Винни Леттьери, Давид Пастрняк, Брэд Маршан и Элиас Линдхольм.
Авторами голов «Шаркс» Баркли Гудроу, Уилл Смит и Фабиан Зеттерлунд. Российский голкипер команды Ярослав Аскаров отразил 27 из 31 броска соперников.
После этого матча «Бостон» с 52 очками занимает 8-е место в Восточной конференции, «Сан-Хосе» с 34 очками — на 14-й строчке «Запада».
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Бостон» — «Сан-Хосе» — 6:3 (1:1, 1:2, 4:0)
Голы: Леттьери — 2 (Истерли, Вальстрем), 9:21 — 1:0. Гудроу — 4 (Штурм, Делландреа), 13:16 — 1:1. Пастрняк — 22 (бол., Заха, Э. Линдхольм), 27:02 — 2:1. Смит — 7 (Гранлунд), 28:52 — 2:2. Зеттерлунд — 13 (Смит), 35:18 — 2:3. Койл — 11 (Пойтрас, Маршан), 48:22 — 3:3. Койл — 12 (Пойтрас, Лорей), 54:11 — 4:3. Маршан — 17 (п.в., Пастрняк, Карло), 58:45 — 5:3. Э. Линдхольм — 8 (п.в., Койл, Пик), 59:35 — 6:3.
Вратари: Корписало — Аскаров.
Штраф: 2 — 4.
Броски: 33 (11+10+12) — 27 (6+14+7).
Наши: Задоров (21.25/1/+2) — -.
20 января. Бостон. TD Garden. 17850 зрителей
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