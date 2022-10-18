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Сегодня, 07:25

Овечкин единолично занял второе место в истории НХЛ по количеству матчей с двумя или более голами

Анна Горшкова
Корреспондент
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Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин единолично занял второе место в истории НХЛ по матчам с двумя и более голами.

Матч против «Ванкувера» (6:4), в котором Овечкин набрал 4 (2+2) очка, стал для россиянина 159 с несколькими голами в карьере. Таким образов он обошел по этому показателю экс-нападающего «Сент-Луиса» Бретта Халла (158) и единолично занял второе место в истории НХЛ.

Лидером по количеству матчей в НХЛ с двумя или более заброшенными шайбами является Уэйн Гретцки (189).

Источник: https://twitter.com/StatsCentre/status/1582219678771912704?s=20&t=rPAUckbC1jtEhyOLHo_tGg
Александр Овечкин
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
Бретт Халл
Уэйн Гретцки
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Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 3 3 0 6
2 Рейнджерс 4 3 1 6
3 Питтсбург 3 2 1 5
4 Филадельфия 2 2 0 4
5 Вашингтон 4 2 2 4
6 Айлендерс 2 1 1 2
7 Нью-Джерси 2 0 2 0
8 Коламбус 3 0 3 0
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 3 3 0 6
2 Детройт 3 2 1 5
3 Флорида 3 2 1 4
4 Монреаль 4 2 2 4
5 Торонто 4 2 2 4
6 Баффало 2 1 1 2
7 Тампа-Бэй 3 1 2 2
8 Оттава 2 0 2 0
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 3 3 0 6
2 Колорадо 3 2 1 4
3 Нэшвилл 4 2 2 4
4 Сент-Луис 1 1 0 2
5 Виннипег 2 1 1 2
6 Чикаго 3 1 2 2
7 Аризона 3 1 2 2
8 Миннесота 3 0 3 0
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 3 3 0 6
2 Калгари 2 2 0 4
3 Лос-Анджелес 4 2 2 4
4 Сиэтл 4 1 3 3
5 Эдмонтон 2 1 1 2
6 Анахайм 3 1 2 2
7 Ванкувер 3 0 3 0
8 Сан-Хосе 4 0 4 0
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22.10
23.10
18.10 02:00
Бостон – Флорида
 5 : 3
18.10 02:00
Вашингтон – Ванкувер
 6 : 4
18.10 02:00
Монреаль – Питтсбург
 3 : 2 ОТ
18.10 02:00
Рейнджерс – Анахайм
 6 : 4
18.10 02:00
Торонто – Аризона
 2 : 4
18.10 02:30
Детройт – Лос-Анджелес
 4 : 5 ОТ
18.10 03:00
Миннесота – Колорадо
 3 : 6
18.10 03:30
Даллас – Виннипег
 4 : 1
18.10 05:00
Сиэтл – Каролина
 1 : 5
Все результаты / календарь
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Вратари (КН)
И О
Артемий Панарин

Артемий Панарин

Рейнджерс

 4 10
Мика Зибанежад

Мика Зибанежад

Рейнджерс

 4 8
Нэйтан Маккиннон

Нэйтан Маккиннон

Колорадо

 3 7
И Г
Нино Нидеррайтер

Нино Нидеррайтер

Нэшвилл

 4 4
Адриан Кемпе

Адриан Кемпе

Лос-Анджелес

 4 4
Мика Зибанежад

Мика Зибанежад

Рейнджерс

 4 4
И КН
Джейк Эттингер

Джейк Эттингер

Даллас

 3 1.00
Крэйг Андерсон

Крэйг Андерсон

Баффало

1 1.00
Фредерик Андерсен

Фредерик Андерсен

Каролина

 1 1.00
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