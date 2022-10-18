Овечкин единолично занял второе место в истории НХЛ по количеству матчей с двумя или более голами

Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин единолично занял второе место в истории НХЛ по матчам с двумя и более голами.

Матч против «Ванкувера» (6:4), в котором Овечкин набрал 4 (2+2) очка, стал для россиянина 159 с несколькими голами в карьере. Таким образов он обошел по этому показателю экс-нападающего «Сент-Луиса» Бретта Халла (158) и единолично занял второе место в истории НХЛ.

Лидером по количеству матчей в НХЛ с двумя или более заброшенными шайбами является Уэйн Гретцки (189).