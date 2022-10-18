Свечников в матче с «Сиэтлом» оформил дубль за минуту

Форвард «Каролины» Андрей Свечников отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Сиэтла».

22-летний россиянин забросил шайбы на 34-й и 35-й минутах встречи, после чего счет стал 4:1. Ранее форвард отметился результативной передачей.

На данный момент на счету Свечникова 5 (3+2) очков в трех матчах сезона.