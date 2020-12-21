Нападающий Райан О'Райлли станет новым капитаном «Сент-Луиса», сообщает в Twitter журналист Джереми Рутерфорд.

Форвард выступает за «Блюзменов» с сезона-2018/2019. В 2019 году он выиграл Кубок Стэнли с командой, а также получил «Конн Смайт Трофи» как самый ценный игрок плей-офф.

В минувшем сезоне канадец принял участие в 71 встрече регулярного чемпионата, забросив 12 шайб и отдав 49 результативных передач.

Предыдущим капитаном команды был защитник Алекс Пьетранджело, который не стал подписывать новый контракт с клубом и ушел в «Вегас».