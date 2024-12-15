«Нью-Джерси» — «Чикаго»: видеообзор матча НХЛ

«Нью-Джерси» дома победил «Чикаго» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:1.

По два очка у хозяев набрали Доусон Мерсер (1+1), Тимо Майер (1+1), Йеспер Братт (0+2) и Бретт Пеши (0+2). Еще по одной шайбе забросили Джек Хьюз и Нико Хишир. Единственную шайбу гостей забросил Джейсон Дикинсон.