«Рейнджерс» — «Лос-Анджелес»: видеообзор матча НХЛ

«Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ дома уступили «Лос-Анджелесу» — 1:5.

В составе команды из Нью-Йорка отличился Филип Хытил. Российский форвард Артемий Панарин отметился результативной передачей, вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин был заменен во втором периоде при счете 0:5. У «Кингз» по два очка набрали Алекс Тюркотт (1+1), Адриан Кемпе (1+1), Анже Копитар (0+2), Уоррен Фогеле (1+1) и Куинтон Байфилд (1+1). Еще один голу на счету Филлипа Дано.