«Миннесота» победила «Филадельфию», Капризов оформил дубль
«Миннесота» в матче регулярного чемпионата НХЛ на своем льду обыграла «Филадельфию» со счетом 4:1.
В составе «Уайлд» дубль оформил Кирилл Капризов, еще по голу забили Мэттью Болди и Марко России. У «Флайерз» шайбу забросил Трэвис Санхейм, Матвей Мичков завершил встречу с показателем полезности «-2».
После этого матча «Миннесота» с 44 очками занимает первое место в Западной конференции, «Филадельфия» с 32 очками — на восьмой строчке «Востока».
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Миннесота» — «Филадельфия» — 4:1 (1:0, 1:0, 2:1)
Голы: Капризов — 19 (Меррилл, Богосян), 14:18 — 1:0. Болди — 13 (Фэйбер), 35:21 — 2:0. Росси — 11 (Зуккарелло, Чисхольм), 49:34 — 3:0. Санхейм — 6 (Пелинг, Хэтэуэй), 54:18 — 3:1. Капризов — 20 (п.в., Фолиньо, Бродин), 57:50 — 4:1.
Вратари: Флери — Эрссон (55:36 — 57:50).
Штраф: 13 — 9.
Броски: 23 (9+7+7) — 21 (9+4+8).
Наши: Капризов (18.40/3/+3), Хуснутдинов (11.25/0/0) — Замула (18.13/0/-1), Мичков (18.09/4/-2).
14 декабря. Сент-Пол. Xcel Energy Center.
|Столичный дивизион
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|В
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|1
|Нью-Джерси
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|13
|43
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|Вашингтон
|28
|20
|8
|42
|3
|Каролина
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|11
|37
|4
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|14
|17
|32
|5
|Рейнджерс
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|15
|14
|31
|6
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|12
|19
|31
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|13
|18
|30
|8
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|12
|17
|28
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
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|1
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|18
|11
|38
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|18
|12
|38
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|31
|15
|16
|33
|4
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|27
|15
|12
|32
|5
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|29
|14
|15
|30
|6
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|29
|11
|18
|26
|7
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|11
|18
|26
|8
|Монреаль
|29
|11
|18
|25
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Миннесота
|30
|20
|10
|44
|2
|Виннипег
|31
|21
|10
|43
|3
|Даллас
|28
|17
|11
|34
|4
|Колорадо
|31
|17
|14
|34
|5
|Юта
|29
|13
|16
|31
|6
|Сент-Луис
|30
|14
|16
|30
|7
|Нэшвилл
|30
|8
|22
|22
|8
|Чикаго
|30
|9
|21
|20
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|29
|19
|10
|41
|2
|Лос-Анджелес
|30
|18
|12
|39
|3
|Эдмонтон
|29
|17
|12
|36
|4
|Ванкувер
|28
|15
|13
|35
|5
|Калгари
|30
|14
|16
|33
|6
|Сиэтл
|31
|15
|16
|32
|7
|Сан-Хосе
|32
|11
|21
|27
|8
|Анахайм
|28
|10
|18
|24
|15.12
|00:05
|
Эдмонтон – Вегас
|- : -
|15.12
|03:00
|
Вашингтон – Баффало
|- : -
|15.12
|03:00
|
Виннипег – Монреаль
|- : -
|15.12
|03:00
|
Детройт – Торонто
|- : -
|15.12
|03:00
|
Коламбус – Анахайм
|- : -
|15.12
|03:00
|
Оттава – Питтсбург
|- : -
|15.12
|04:00
|
Даллас – Сент-Луис
|- : -
|15.12
|05:00
|
Колорадо – Нэшвилл
|- : -
|15.12
|06:00
|
Ванкувер – Бостон
|- : -
|15.12
|06:00
|
Сиэтл – Тампа-Бэй
|- : -
|15.12
|06:00
|
Калгари – Флорида
|- : -
|15.12
|06:00
|
Сан-Хосе – Юта
|- : -
|15.12
|23:00
|
Чикаго – Айлендерс
|- : -