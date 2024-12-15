«Миннесота» победила «Филадельфию», Капризов оформил дубль

«Миннесота» в матче регулярного чемпионата НХЛ на своем льду обыграла «Филадельфию» со счетом 4:1.

В составе «Уайлд» дубль оформил Кирилл Капризов, еще по голу забили Мэттью Болди и Марко России. У «Флайерз» шайбу забросил Трэвис Санхейм, Матвей Мичков завершил встречу с показателем полезности «-2».

После этого матча «Миннесота» с 44 очками занимает первое место в Западной конференции, «Филадельфия» с 32 очками — на восьмой строчке «Востока».

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Миннесота» — «Филадельфия» — 4:1 (1:0, 1:0, 2:1)

Голы: Капризов — 19 (Меррилл, Богосян), 14:18 — 1:0. Болди — 13 (Фэйбер), 35:21 — 2:0. Росси — 11 (Зуккарелло, Чисхольм), 49:34 — 3:0. Санхейм — 6 (Пелинг, Хэтэуэй), 54:18 — 3:1. Капризов — 20 (п.в., Фолиньо, Бродин), 57:50 — 4:1.

Вратари: Флери — Эрссон (55:36 — 57:50).

Штраф: 13 — 9.

Броски: 23 (9+7+7) — 21 (9+4+8).

Наши: Капризов (18.40/3/+3), Хуснутдинов (11.25/0/0) — Замула (18.13/0/-1), Мичков (18.09/4/-2).

14 декабря. Сент-Пол. Xcel Energy Center.