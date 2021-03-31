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Панарин признан первой звездой матча «Рейнджерс» — «Вашингтон», Шестеркин — 2-й

05:54

Пресс-служба НХЛ назвала лучших игроков матча регулярного чемпионата НХЛ «Рейнджерс» — «Вашингтон» (5:2). Все трое были выбраны из состава победителей.

Первой звездой признан российский нападающий Артемий Панарин, набравший 3 (1+2) очка. Второй звездой стал российский голкипер Игорь Шестеркин, отразивший 30 из 32 бросков по своим воротам. Замкнул тройку Каапо Какко, отметившийся одной шайбой.

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