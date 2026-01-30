Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Зарплаты НХЛ Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Уведомления
Главная
Хоккей
НХЛ

30 января, 09:00

НХЛ, результаты и видео голов 30 января: «Вашингтон» победил «Детройт», «Тампа» обыграла «Виннипег» и другие матчи

Руслан Абушкин
редактор интернет отдела
Александр Овечкин.
Фото Imagn Images, USA Today Sports
Матчи регулярного чемпионата НХЛ-2025/26.

В ночь на пятницу, 30 января, прошли игры: «Баффало» — «Лос-Анджелес» (4:1), «Бостон» — «Филадельфия» (6:3), «Детройт» — «Вашингтон» (3:4 Б), «Каролина» — «Юта» (5:4), «Монреаль» — «Колорадо» (7:3), «Нью-Джерси» — «Нэшвилл» (3:2 ОТ), «Питтсбург» — «Чикаго» (6:2), «Рейнджерс» — «Айлендерс» (1:2), «Тампа-Бэй» — «Виннипег» (4:1), «Миннесота» — «Калгари» (4:1), «Сент-Луис» — «Флорида» (5:4), «Эдмонтон» — «Сан-Хосе» (4:3 ОТ), «Ванкувер» — «Анахайм» (2:0), «Вегас» — «Даллас» (4:5 Б), «Сиэтл» — «Торонто» (4:2).

30 января, пятница

НХЛ. Регулярный чемпионат
30 января, 03:00. KeyBank Center (Баффало)
Баффало
Лос-Анджелес

НХЛ. Регулярный чемпионат
30 января, 03:00. TD Garden (Бостон)
Бостон
Филадельфия

НХЛ. Регулярный чемпионат
30 января, 03:30. Little Caesars Arena (Детройт)
Детройт
Вашингтон

НХЛ. Регулярный чемпионат
30 января, 03:00. Lenovo Center (Роли)
Каролина
Юта

НХЛ. Регулярный чемпионат
30 января, 03:00. Bell Centre (Монреаль)
Монреаль
Колорадо

НХЛ. Регулярный чемпионат
30 января, 03:00. Prudential Center (Ньюарк)
Нью-Джерси
Нэшвилл

НХЛ. Регулярный чемпионат
30 января, 03:00. PPG Paints Arena (Питтсбург)
Питтсбург
Чикаго

НХЛ. Регулярный чемпионат
30 января, 03:00. Madison Square Garden (Нью-Йорк)
Рейнджерс
Айлендерс

НХЛ. Регулярный чемпионат
30 января, 03:00. Benchmark International Arena (Тампа)
Тампа-Бэй
Виннипег

НХЛ. Регулярный чемпионат
30 января, 04:00. Grand Casino Arena (Сент-Пол)
Миннесота
Калгари

НХЛ. Регулярный чемпионат
30 января, 04:00. Enterprise Center (Сент-Луис)
Сент-Луис
Флорида

НХЛ. Регулярный чемпионат
30 января, 05:00. Rogers Place (Эдмонтон)
Эдмонтон
Сан-Хосе

НХЛ. Регулярный чемпионат
30 января, 06:00. Rogers Arena (Ванкувер)
Ванкувер
Анахайм
НХЛ. Регулярный чемпионат
30 января, 06:00. T-Mobile Arena (Парадайс)
Вегас
Даллас
НХЛ. Регулярный чемпионат
30 января, 06:00. Climate Pledge Arena (Сиэтл)
Сиэтл
Торонто

НХЛ: календарь, турнирные таблицы, лучшие снайперы и бомбардиры сезона-2025/26

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Хоккей
НХЛ
Читайте также
«Мой удар точно не был лаки-панчем!» Каким было единственное поражение в карьере Махачева
«Железнодорожники» опять пропустят, но забьют больше и впервые в сезоне победят. На что ставить в матче «Оренбург» - «Локомотив»
Состояние пострадавшего при атаке ВСУ в Подмосковье мальчика стабилизировано
В МИД Ирана описали зависимость США от лжи цитатой из Достоевского
Сборная России выиграла смешанную эстафету вольным стилем на ЧЕ
Европа променяла сжиженный природный газ на поставки по «Турецкому потоку»
Популярное видео
Куда перейдет Кузнецов / Глотов в СКА / трансферы КХЛ
Куда перейдет Кузнецов / Глотов в СКА / трансферы КХЛ
Михаил Ильин — о системе Андрея Козырева и хоккее в АХЛ
Михаил Ильин — о системе Андрея Козырева и хоккее в АХЛ
Илья Сорокин: средний сезон, драки вратарей, досуг и другое
Илья Сорокин: средний сезон, драки вратарей, досуг и другое
Трансферы КХЛ: кто усилился лучше всех, кто перейдет в «Ак Барс»
Трансферы КХЛ: кто усилился лучше всех, кто перейдет в «Ак Барс»
«Вряд ли вернусь в КХЛ»: интервью Александра Никишина
«Вряд ли вернусь в КХЛ»: интервью Александра Никишина
Интервью Барабанова: самый дорогой игрок КХЛ, плей-офф, слухи
Интервью Барабанова: самый дорогой игрок КХЛ, плей-офф, слухи
«Никогда не мечтал играть в НХЛ». Интервью Захара Бардакова
«Никогда не мечтал играть в НХЛ». Интервью Захара Бардакова
«Я же не монстр». Интервью Тамбиева Шевченко
«Я же не монстр». Интервью Тамбиева Шевченко
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Чего не хватило «Авангарду», интерес к Ливо, трансферы КХЛ
Чего не хватило «Авангарду», интерес к Ливо, трансферы КХЛ
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Монреаль»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Монреаль»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Монреаль» — «Каролина»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Монреаль» — «Каролина»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Колорадо»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Колорадо»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Монреаль» — «Каролина»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Монреаль» — «Каролина»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Колорадо»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Колорадо»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Монреаль»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Монреаль»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Колорадо» — «Вегас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Колорадо» — «Вегас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Монреаль»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Монреаль»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Колорадо» — «Вегас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Колорадо» — «Вегас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Баффало» — «Монреаль»: второй раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Баффало» — «Монреаль»: второй раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Монреаль» — «Баффало»: второй раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Монреаль» — «Баффало»: второй раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

«Вегас» по буллитам проиграл «Далласу», Барбашев забросил одну шайбу

«Каролина» — «Юта»: видеообзор матча НХЛ
Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Айлендерс 0 0 0 0
2 Вашингтон 0 0 0 0
3 Каролина 0 0 0 0
4 Коламбус 0 0 0 0
5 Нью-Джерси 0 0 0 0
6 Питтсбург 0 0 0 0
7 Рейнджерс 0 0 0 0
8 Филадельфия 0 0 0 0
Атлантический дивизион И В П О
1 Баффало 0 0 0 0
2 Бостон 0 0 0 0
3 Детройт 0 0 0 0
4 Монреаль 0 0 0 0
5 Оттава 0 0 0 0
6 Тампа-Бэй 0 0 0 0
7 Торонто 0 0 0 0
8 Флорида 0 0 0 0
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 0 0 0 0
2 Даллас 0 0 0 0
3 Колорадо 0 0 0 0
4 Миннесота 0 0 0 0
5 Нэшвилл 0 0 0 0
6 Сент-Луис 0 0 0 0
7 Чикаго 0 0 0 0
8 Юта 0 0 0 0
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Анахайм 0 0 0 0
2 Ванкувер 0 0 0 0
3 Вегас 0 0 0 0
4 Калгари 0 0 0 0
5 Лос-Анджелес 0 0 0 0
6 Сан-Хосе 0 0 0 0
7 Сиэтл 0 0 0 0
8 Эдмонтон 0 0 0 0
Результаты / календарь
30.09
1.10
2.10
3.10
4.10
5.10
30.09 00:00 Каролина – Флорида - : -
30.09 02:00 Торонто – Монреаль - : -
30.09 03:00 Бостон – Рейнджерс - : -
30.09 05:00 Эдмонтон – Ванкувер - : -
30.09 05:30 Вегас – Чикаго - : -
Все результаты / календарь
Новости
RSS RSS
Все новости