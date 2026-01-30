«Вегас» по буллитам проиграл «Далласу», Барбашев забросил одну шайбу

«Вегас» дома уступил «Далласу» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:5 Б.

Дубль у гостей оформил Маврик Бурк. Мэтт Дюшен и Уайатт Джонстон забросили по одной шайбе. Победный буллит реализовал Джейсон Робертсон.

У хозяев отличились Киган Колесар, Рейли Смит, Митч Марнер и российский нападающий Иван Барбашев. На его счету теперь 36 (13+23) очков в 53 матчах этого сезона.