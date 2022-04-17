«Нэвшилл» провел встречу с агентом Филипа Форсберга

«Нэшвилл» хочет подписать новый контракт с нападающим Филипом Форсбергом. На этой неделе агент 27-летнего шведа провел встречу с руководством клуба, сообщает Sportsnet.

Нынешний контракт Форсберга с «Предаторз» истекает летом. Зарплата звездного вингера составляет 6 миллионов долларов за сезон.

В этом сезоне Форсберг установил клубный рекорд — ему потребовалось меньше всего матчей (46) для достижения отметки в 30 заброшенных шайб.

Всего в этом сезоне на счету форварда 74 (38+36) очка в 62 встречах.