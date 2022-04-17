Экс-скаут сборной России Федотов заявил, что ему не нравится сравнение Капризова с Овечкиным

Экс-скаут национальной и молодежной сборной России, комментатор Сергей Федотов прокомментировал рекорд российского форварда «Миннесоты» Кирилла Капризова по количеству голов за сезон.

«Удивлен я, не удивлен — это не имеет значения. В принципе, здесь главное было для генерального менеджера «Миннесоты» Билла Герина — не разочароваться в том длительном контракте и очень приличной сумме (5 лет, 45 миллионов долларов, — прим. «СЭ»), которую клуб предоставил Кириллу. Все прекрасно понимали, что потенциал у Капризова огромный, но далеко не все этот потенциал реализовывают. Кирилл свои возможности реализовывает в полный рост», — приводит слова Федотова Metaratings.ru.

Также специалист ответил на вопрос про сравнение форварда «Вашингтона» Александра Овечкина и Капризова.

«Это одно из тех сравнений, которое мне никогда не нравилось. Они разные, это очень сильно разные игроки. Объединяет их только одно — и Капризов и Овечкин умеют лучше, чем очень многие игроки, забивать шайбы. А что касается остального — и функционал, и способности, и прочее. В общем, очень разные это истории», — добавил Федотов.

Сегодня, 17 апреля, Капризов забросил 43-ю шайбу в сезоне в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Сент-Луиса» (5:6 ОТ). Таким образом, Капризов установил новый рекорд «Миннесоты» по голам за один сезон.

Он побил рекорд в 42 шайбы, который принадлежал Мариану Габорику (77 матчей, сезон-2007/08) и Эрику Стаалу (82 матча, сезон-2017/18).