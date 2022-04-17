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Сегодня, 19:30

Федотов: «Никогда не нравилось сравнение Капризова с Овечкиным — это очень разные игроки»

Экс-скаут сборной России Федотов заявил, что ему не нравится сравнение Капризова с Овечкиным
Анна Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Экс-скаут национальной и молодежной сборной России, комментатор Сергей Федотов прокомментировал рекорд российского форварда «Миннесоты» Кирилла Капризова по количеству голов за сезон.

«Удивлен я, не удивлен — это не имеет значения. В принципе, здесь главное было для генерального менеджера «Миннесоты» Билла Герина — не разочароваться в том длительном контракте и очень приличной сумме (5 лет, 45 миллионов долларов, — прим. «СЭ»), которую клуб предоставил Кириллу. Все прекрасно понимали, что потенциал у Капризова огромный, но далеко не все этот потенциал реализовывают. Кирилл свои возможности реализовывает в полный рост», — приводит слова Федотова Metaratings.ru.

Также специалист ответил на вопрос про сравнение форварда «Вашингтона» Александра Овечкина и Капризова.

«Это одно из тех сравнений, которое мне никогда не нравилось. Они разные, это очень сильно разные игроки. Объединяет их только одно — и Капризов и Овечкин умеют лучше, чем очень многие игроки, забивать шайбы. А что касается остального — и функционал, и способности, и прочее. В общем, очень разные это истории», — добавил Федотов.

Сегодня, 17 апреля, Капризов забросил 43-ю шайбу в сезоне в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Сент-Луиса» (5:6 ОТ). Таким образом, Капризов установил новый рекорд «Миннесоты» по голам за один сезон.

Он побил рекорд в 42 шайбы, который принадлежал Мариану Габорику (77 матчей, сезон-2007/08) и Эрику Стаалу (82 матча, сезон-2017/18).

Источник: https://metaratings.ru/news/fedotov-nikogda-ne-nravilos-sravnenie-kaprizova-s-ovechkinym-eto-ochen-raznye-igroki-1247879/
Александр Овечкин
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3 Питтсбург 77 43 34 97
4 Вашингтон 75 42 33 94
5 Айлендерс 74 35 39 79
6 Коламбус 75 35 40 76
7 Нью-Джерси 75 26 49 59
8 Филадельфия 75 23 52 57
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 74 53 21 112
2 Торонто 75 49 26 104
3 Тампа-Бэй 75 46 29 100
4 Бостон 75 46 29 97
5 Детройт 75 29 46 68
6 Баффало 77 28 49 67
7 Оттава 75 28 47 63
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Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 75 55 20 116
2 Сент-Луис 75 45 30 100
3 Миннесота 74 46 28 99
4 Нэшвилл 75 43 32 91
5 Даллас 75 43 32 91
6 Виннипег 76 35 41 81
7 Чикаго 75 25 50 61
8 Аризона 75 22 53 49
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Калгари 75 46 29 101
2 Эдмонтон 76 44 32 94
3 Лос-Анджелес 77 40 37 90
4 Вегас 76 41 35 87
5 Ванкувер 75 37 38 84
6 Анахайм 76 29 47 72
7 Сан-Хосе 74 29 45 69
8 Сиэтл 74 24 50 54
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Монреаль – Вашингтон
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Тампа-Бэй – Виннипег
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17.04 03:00
Даллас – Сан-Хосе
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Колорадо – Каролина
 7 : 4
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Калгари – Аризона
 9 : 1
17.04 05:00
Сиэтл – Нью-Джерси
 4 : 3 Б
17.04 05:30
Лос-Анджелес – Коламбус
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Детройт – Флорида
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И Г
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